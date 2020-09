Calciomercato Roma, contatti con Allegri. Frenata per l'affare Dzeko-Milik

La panchina di Fonseca non è così sicura e il nome di Allegri circola con insistenza per la Roma. Questo frena anche l’affare Dzeko-Milik

Massimiliano Allegri prossimo allenatore della Roma non è solo una suggestione. Giungono conferma alla redazione di Calciomercato.it, su ragionamenti in corso da parte della nuova proprietà del club giallorosso per una possibile svolta tecnica. La panchina di Paulo Fonseca non è così sicura e Allegri è la prima scelta del gruppo Friedkin per l’eventuale sostituzione. Le parole dell’ex allenatore della Juventus (“Roma? Vediamo…”), hanno dato il la ad una ridda di voci che sta trovando conferma nel corso di queste ore, dopo il pareggio a reti bianche di Verona.

Una situazione che coinvolge anche due attaccanti come Edin Dzeko e Arek Milik, come raccontato nella nostra diretta web di ieri sera. La trattativa che avrebbe dovuto portare il bosniaco alla corte di Andrea Pirlo alla Juventus e il polacco nella Capitale, sta vivendo una fase di stand by proprio a causa di questa possibile rivoluzione tecnica. Ragionamenti ad ampio raggio dei dirigenti della Roma sono in corso, anche sulla questione attaccante. E Allegri, questo è certo, è la prima scelta nel caso in cui dovessero decidere di cambiare guida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Roma, conferma UFFICIALE: “Smentiamo illazioni su condizioni fisiche Milik”