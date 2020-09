Calciomercato Roma, giorni caldi in casa giallorossa: Allegri si scalda, Fonseca già a rischio in vista della gara con la Juventus

Il pareggio in casa del Verona al debutto in campionato ha già creato un po’ di maretta in casa Roma. Più che per il risultato in sé, per tutte le considerazioni relative al caso Dzeko, rimasto in panchina per tutto il match, e per la conferma di un clima non idilliaco intorno al tecnico Fonseca. Il portoghese attende ancora risposte dal mercato, ma il presidente giallorosso Friedkin potrebbe anche decidere di mettere proprio il tecnico al centro delle prossime riflessioni. La nuova proprietà ha grandi ambizioni per i capitolini e in vista c’è lo scontro con la Juventus all’Olimpico. Una gara che potrebbe essere già uno spartiacque. Secondo ‘Todofichajes’, in Spagna, ci sono conferme sul possibile subentro di Massimiliano Allegri sulla panchina romanista, addirittura già prima della gara di domenica, o subito dopo, in caso di risultato negativo. Per il livornese rimane in piedi anche la pista Psg, ma ricominciare dalla Serie A, se ne presentasse l’occasione, sarebbe uno stimolo molto forte.

