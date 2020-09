La Roma ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik, smentendo i rumors sulle condizioni del giocatore

La Roma ha deciso di far chiarezza dopo alcuni rumors circolati ieri in merito alle visite mediche di Arkadiusz Milik. Come anticipato da Calciomercato.it, le difficoltà nella trattativa per il polacco non sono nate da presunti problemi fisici del giocatore, e oggi la società capitolina lo ha confermato con un comunicato ufficiale: “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Corriere dello Sport, Milik-Dzeko, è giallo

Calciomercato Roma, Giuntoli: “La trattativa per Milik non è ancora andata a buon fine”