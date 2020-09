Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato della lunga trattativa con la Roma per il trasferimento di Arkadiusz Milik

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ commentando gli aggiornamenti sulla lunghissima trattativa con la Roma per il trasferimento di Arkadiusz Milik, necessaria per il contestuale colpo Dzeko alla Juventus: “Abbiamo una trattativa in corso con la Roma che ancora non è andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni”. Su un possibile colpo a centrocampo, il direttore sportivo ha dichiarato: “Veretout? Siamo molto attenti a ciò che ci accade intorno, è un momento delicato. Girano pochi soldi nel calciomercato, riusciremo ad intervenire solo se avremo delle occasioni giuste”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milik, nuove tensioni: ora la Roma chiede uno sconto, Dzeko ancora bloccato – Ultime CM.IT

Corriere dello Sport, Milik-Dzeko, è giallo