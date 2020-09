Nuovi ostacoli per l’affare Dzeko-Milik: la Roma ha chiesto al Napoli uno sconto importante. Il bosniaco resta in attesa, come la Juventus…

Bisognerà ancora attendere per giungere alla fumata bianca dell’affare che porterà Arkadiusz Milik alla Roma e, contestualmente, Edin Dzeko alla Juventus. Proprio quando il polacco e il Napoli avevano trovato la strada per la risoluzione delle loro pendenze (multe comprese), nelle ultime ore ci hanno pensato i capitolini a regalare l’ennesima puntata di una trattativa che sembra ormai una telenovela.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza giallorossa (stanca del tira e molla di ieri, che ha impedito a Fonseca oggi di avere a disposizione subito l’attaccante) avrebbe tentato di cambiare i termini dell’accordo, complicando (molto) i bonus attraverso i quali i partenopei incasserebbero i 25 milioni di euro di cui si parla da giorni. Si tratta, di fatto, di uno sconto molto importante in base alle presenze del giocatore, che De Laurentiis, come prevedibile, non ha intenzione di concedere.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Milik rientra a Napoli. La trattativa prosegue, Juventus e Dzeko in attesa – Ultime CM.IT

Probabile che siano schermaglie a pochi metri dal traguardo, ma la richiesta (che non è dovuta a presunti problemi emersi durante le visite mediche) ha creato un clima teso tra le parti, con la Roma che ha fatto intendere di essere pronta a puntare su altri obiettivi e il Napoli fermo sulle sue posizioni.

La tensione ha raggiunto anche la Juventus ed Edin Dzeko. Il bosniaco è pronto a partire per Torino, ma non intende vivere ancora a lungo questi giorni in sospeso tra i due club. E il caos di queste ore complica il lavoro del ds Paratici, che come ha ammesso candidamente Pirlo, vede ormai remotissimo il colpo Suarez. L’interesse di tutte le parti in causa è chiudere quanto prima, ma il pericolo di prolungare l’attesa ancora di qualche giorno resta. Stanotte, dopo la sfida della Roma, avrà inizio la prossima puntata…

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Roma, Milik rientrato in Italia

Roma, ESCLUSIVO: il Napoli rallenta ancora Milik. Dzeko e la Juventus costretti ad attendere