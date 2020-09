Giornata decisiva per il doppio affare che infiamma il calciomercato: ultimi dettagli per Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus

Corsa contro il tempo per tentare di definire tutti i dettagli e perfezionare la doppia operazione entro il weekend. Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, il Napoli dovrà prima rinnovare il contratto di Milik per farlo partire in prestito con obbligo di riscatto.

ORE 10 – L’intermediario De Vecchi incontrerà in mattinata il Napoli per il rinnovo formale di Milik: le ultime di CM.IT

ORE 9.45 – Milik è partito alla volta di Zurigo, insieme al suo agente David Pantak. In Svizzera, l’attaccante polacco svolgerà i controlli medici alle ginocchia, propedeutici per il via libera alla doppia operazione.

ORE 9.40 – Arrivato a Trigoria Edin Dzeko, che attende di poter partire alla volta della Juventus.

