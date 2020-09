Arriva l’annuncio di Fonseca. L’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, giocherà ancora una volta con la maglia della Roma. Le parole in conferenza stampa

Milik è volato in Svizzera per sottoporsi a visite mediche, per accertare le sue condizioni fisiche, prima di legarsi alla Roma. L’accordo tra le parti è totale ma senza le firme non può arrivare il via per il passaggio di Edin Dzeko a Torino.

Come raccontato, Napoli e Milik non hanno ancora trovato l’accordo. Balla qualche migliaio di euro, che frena dunque anche il bosniaco, che costretto a restare ancora a Roma. L’ex Manchester City, come annunciato pochi minuti fa Fonseca in conferenza stampa, sarà così della partita contro il Verona: “Dzeko domani sarà della partita, è qui con noi, non ha senso parlare di Milik ora”.

La Juventus e Pirlo dovranno dunque attendere ancora un po’ per abbracciare Edin Dzeko.

