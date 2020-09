Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Caronni: “Suarez e Dzeko insieme!”

A tenere banco in casa Juventus c’è ancora la questione attaccante: secondo Matteo Caronni c’è la possibilità di un doppio colpo super

Oggi è stato il giorno di Luis Suarez, arrivato in Italia per sostenere l’esame di italiano a Perugia e ottenere il passaporto comunitario. L’uruguaiano è stato, come prevedibile, accolto anche da diversi tifosi della Juventus che lo hanno chiamato a Torino. L’incognita più importante risulta ora la tempistica per avere le carte che gli permetterebbero di essere tesserato dai bianconeri, che hanno terminato le caselle da extra-comunitario. Per questo intanto la trattativa per Edin Dzeko è stata già chiusa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Suarez: il retroscena sull’esame

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Juventus in pressing per Dzeko: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Caronni su Dzeko, Suarez e Dybala

Ma Suarez è ancora una pista aperta per la Juventus? Intervenuto in diretta sulla tv di Calciomercato.it, il giornalista Matteo Caronni non ha escluso questa possibilità clamorosa: “Oltre al sorriso, già la presenza in Italia di Suarez è una notizia. Ci hanno raccontato che la Juve aveva cambiato obiettivo, poi c’è stato grande ottimismo per il passaporto e invece negli ultimi due giorni il dietrofront, con l’impossibilità di ottenerlo in tempo per il 5 ottobre. Allora mi chiedo cosa è venuto a fare a Perugia, se le tempistiche erano lunghe due giorni fa, ora le cose non sono cambiate. Ci è stata raccontata una verità parziale, e siccome Dzeko arriverà sicuramente alla Juventus comincio a pensare che possano arrivare sia lui che Suarez“.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma c’è un requisito ben preciso per l’arrivo del doppio colpo: “Perché arrivino entrambi la condizione fondamentale è cedere Dybala, per una questione di posti in rosa, di ingaggi onerosi. Guarda caso due giorni fa c’erano gli agenti di Dybala alla Continassa, anche se poteva essere certamente anche per il rinnovo. Ma questa fretta di Suarez non mi torna, vuole fare l’esame da un anno e mezzo ma perché la fretta gli è venuta adesso?”