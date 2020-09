Calciomercato Roma, Juventus in pressing per Dzeko: le ULTIME di CM.IT

Si attende la decisione di Arek Milik, ma intanto la Juventus è in forte pressing sulla Roma per Edin Dzeko: Pirlo ha bisogno di un attaccante

In attesa della firma di Arek Milik. Juventus, Roma (e anche Napoli) con il fiato sospeso per un’operazione che coinvolge tre società e due calciatori. Il via libera del polacco porterebbe alla definitiva fumata bianca anche per il trasferimento di Edin Dzeko alla corte di Pirlo. Una trattativa raccontata in ogni dettaglio da Calciomercato.it e che ora ha imboccato il rettilineo conclusivo.

Non vuole attendere oltre la società bianconera che, come raccolto dalla nostra redazione, è in forte pressing per l’attaccante bosniaco. La Juventus vuole chiudere per Dzeko tra stasera e domani mattina ed è in costante contatto con i dirigenti della Roma per conoscere l’evoluzione della trattativa Milik. L’agente dell’attaccante polacco è nella Capitale per definire gli ultimi dettagli per il suo passaggio dal Napoli in giallorosso. La Juve intanto spinge: vuole regalare il bomber a Pirlo prima dell’inizio della Serie A.