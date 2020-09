Calciomercato Juventus, addio Dybala: indizio social

La Juventus posta su Twitter una foto con i suoi giocatori più rappresentativi manca Paulo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Il suo entourage è sbarcato in Italia e probabilmente a breve discuterà del rinnovo del contratto con la Juventus. Diversi rumors di calciomercato lo danno in partenza ma serve un’offerta importante per lasciarlo andare. Senza una cessione ci sarà da discutere certamente del rinnovo del contratto: Dybala chiede parecchio per poter guadagnare meno solamente di Cristiano Ronaldo.

Nel frattempo sui social della Juventus viene pubblicata una foto che sembra raffigurare i giocatori più rappresentativi della squadra, per scopi pubblicitari. Come si vede dall’immagine postata in giornata su Twitter sono presenti Chiellini, Bonucci, Ronaldo e i due nuovi arrivati Arthur e Kulusevski. Il grande assente è proprio Dybala. Solo un caso?

