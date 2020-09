Calciomercato Juventus, Suarez in Italia: tra passaporto e futuro

Luis Suarez è arrivato a Perugia per sostenere l’esame necessario ad ottenere il passaporto italiano: Juventus alla finestra ma il futuro può essere al Psg

Luis Suarez in Italia. L’attaccante uruguaiano è arrivato a Perugia poco fa per sostenere l’esame di italiano necessario per completare la pratica per ottenere il passaporto italiano. Un requisito che fare del ‘Pistolero’ un cittadino comunitario e agevolerebbe un suo eventuale trasferimento: fondamentale, ad esempio, per la pista Juventus che, al momento, resta fredda con la trattativa per Dzeko, che vede coinvolto anche Milik, arrivata al rush finale.

Non servirebbe, invece, il passaporto per approdare al Psg. I parigini in attacco hanno gli uomini contati: perso Cavani e non rinnovato il contratto a Choupo-Moting, Tuchel si trova con un reparto avanzato ridotto ai minimi termini. Da qui la necessità di ricorrere al mercato e l’ipotesi Luis Suarez che però non ha solo il Psg come possibilità.

Da tempo si parla anche di un ritorno all’Ajax e ci sono interessamenti anche in Premier League, mentre non è da escludere anche una permanenza al Barcellona. Almeno fino a gennaio quando, con un passaporto in più, trovare una collocazione adeguata ai suoi numeri potrebbe essere più semplice.