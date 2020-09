Luis Suarez ha sostenuto oggi l’esame di italiano per ottenere il passaporto: retroscena sulla possibilità di vederlo alla Juventus

Blitz di Luis Suarez oggi in Italia. L’attaccante del Barcellona è volato a Perugia nel pomeriggio dove ha sostenuto, e superato, l’esame di italiano necessario per prendere il passaporto e lo status di comunitario. Un passaggio fondamentale per un eventuale trasferimento alla Juventus, anche se la pista bianconera si è raffreddata negli ultimi giorni con lo sprint per Dzeko.

Il Pistolero però sembrerebbe non aver perso le speranze di approdare a Torino. O almeno è quello che lascia intendere Lorenzo Rocca, uno dei docenti che ha esaminato Suarez a Perugia. Secondo quanto dichiarato all”Ansa’, come riportato da ‘calcioefinanza.it’, l’uruguaiano quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana “ha pensato a una che potete ben immaginare”, come dichiarato da Rocca. A chi gli chiedeva se la città in questione fosse Torino, il docente ha sorriso e risposto: “Questo io non l’ho detto…”