Ora è ufficiale: Gonzalo Higuain e la Juventus si separano. Il comunicato del club bianconero che annuncia la risoluzione del contratto

Gonzalo Higuain non è più un calciatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato la risoluzione del contratto dell’attaccante argentino che ora potrà accasarsi in MLS con l’Inter Miami dove ritroverà il suo ex compagno di squadra Blaise Matuidi. Un’operazione che avrà un impatto negativo sul bilancio della società piemontese: come si legge nel comunicato, la risoluzione di Higuain genera un effetto economico negativo sul bilancio 2019/2020 pari a 18,3 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Juventus in pressing per Dzeko: le ULTIME di CM.IT

Proprio per far fronte a tale minusvelenza, la Juventus ha convocato per domani il consiglio di amministrazione per definire il nuovo progetto di bilancio 2020 da presentare poi all’assemblea degli azionisti prevista per il prossimo 15 ottobre. Per i bianconeri resta ora da definire l’uscita di Sami Khedira, un altro calciatore per il quale potrebbe esserci la risoluzione contrattuale.