Il Napoli e Milik non hanno ancora trovato l’accordo per separarsi: trattativa ancora in corso. La Juventus e Dzeko devono attendere

Mentre Milik si sottopone in Svizzera (accompagnato da David Pantak) ai controlli medici di rito in vista del trasferimento alla Roma, l’intermediario Fabrizio De Vecchi continua a negoziare l’addio del polacco al Napoli (con formale rinnovo fino al 2022 per realizzare il prestito con obbligo). La situazione è ancora abbastanza intricata: se la questione delle due mensilità in sospeso è praticamente risolta, gli strascichi dell’ammutinamento continuano a far danni.

Ballano ancora i 75 mila euro della multa, che possono diventare circa 500 mila se il club azzurro dovesse far causa al ragazzo per i danni d’immagine causati dalla notte del 5 novembre. Il giocatore ha chiesto una liberatoria per chiudere definitivamente la faccenda, ma i partenopei ancora stamattina continuano a rispondere picche.

La conseguenza dell’impasse è un certo imbarazzo tra Roma e Juventus. Domani inizia il campionato, i giallorossi non hanno altri centravanti, ma la Vecchia Signora auspica che in questa giornata Edin Dzeko, suo promesso sposo, non scenda eventualmente in campo. I capitolini, dal canto loro, hanno ribadito al bosniaco che finché Milik non avrà firmato il suo ricco contratto da circa 5 milioni netti a stagione, il via libera verso Torino sarà impossibile. Ci attende, dunque, un’altra giornata intensa e decisiva.

