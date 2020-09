Arek Milik ha detto sì alla Roma al termine del vertice che si è tenuto oggi a Trigoria: si sblocca anche Dzeko alla Juventus

Arkadiusz Milik ha detto sì alla Roma. La lunghissima trattativa raccontata da Calciomercato.it in queste settimane sta per giungere al lieto fine. Dopo il vertice svoltosi oggi a Trigoria tra l’agente Pantak e la dirigenza giallorossa, il polacco ha sciolto le riserve ed ha accettato la proposta che lo porterà ad essere il nuovo centravanti dei capitolini con uno stipendio da 5 milioni di euro netti all’anno con bonus. Tra le parti sono da sistemare ancora dei dettagli relativi al contratto del calciatore che deve ora rinnovare con il Napoli per poter perfezionare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Per la fumata bianca manca anche la definizione di alcuni aspetti burocratici tra il giocatore e il Napoli e, per questo, il rappresentante del calciatore incontrerà il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli già in serata. Tra il club azzurro e la Roma c’è già l’intesa ma potrebbe esserci un ulteriore approfondimento sui dettagli dell’accordo. L’affare, ovviamente, sblocca l’operazione Dzeko-Juventus, che la Vecchia Signora vuole definire entro domattina.