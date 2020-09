Juventus, UFFICIALE: Pirlo perde un titolare | Salta la Sampdoria!

Infortunio in allenamento per Alex Sandro: il terzino salta Juventus-Sampdoria. Il comunicato ufficiale del club bianconero

Andrea Pirlo perde un titolare per l’esordio ufficiale sulla panchina della Juventus. Come comunicato dal club bianconero attraverso una nota, “Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Brutta tegola, dunque, per l’allenatore bianconero in vista del debutto in Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica sera alle ore 20.45. Il terzino brasiliano salterà sicuramente la prima partita di campionato. Due le soluzioni per il tecnico: Luca Pellegrini o De Sciglio, che è definitivamente sfumato alla Roma. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti dalla Juventus riguardo alle condizioni di Alex Sandro.

