Arkadiusz Milik torna a Napoli dopo la prima parte di visite mediche svolte in Svizzera per la Roma. Dzeko e la Juventus restano in attesa

Arkadiusz Milik è rientrato in Italia dopo il viaggio lampo in Svizzera per la prima parte delle sue visite mediche. Nessun problema fisico per il polacco, che dovrà proseguire i test di rito a Roma, ma non lo farà oggi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’accordo per la separazione col club azzurro non è ancora arrivato, dopo una lunga trattativa condotta da Fabrizio De Vecchi (David Pantak ha accompagnato la punta a Zurigo).

LEGGI ANCHE >>> Roma, ESCLUSIVO: il Napoli rallenta ancora Milik. Dzeko e la Juventus costretti ad attendere

Sussistono ancora i problemi descritti questa mattina e, per questo, il giocatore sta rientrando a Napoli in attesa di novità. Probabile che la situazione si sblocchi definitivamente a inizio settimana, visto che il weekend sarà dedicato alle partite, ma non si escludono nuovi aggiornamenti già domani. A Verona, in ogni caso, Fonseca dovrebbe schierare Mkhitaryan al centro del suo attacco nonostante la presenza di Edin Dzeko nella lista dei convocati.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juve e Roma: Milik a Zurigo, incontro Napoli-intermediario | Le ultime di CM.IT