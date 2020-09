Edin Dzeko si avvicina sempre di più alla Juventus: ecco quando dovrebbe partire verso Torino

È finalmente alle battute finali la lunga telenovela di calciomercato che ha visto coinvolti Dzeko, Milik, la Roma, il Napoli e la Juventus. Il bosniaco sarà un nuovo giocatore bianconero, con il polacco che ha sbloccato il domino accettando la corte dei giallorossi e nell’operazione finiranno anche due giovani della cantera romanista. Ora si tratta di risolvere gli ultimissimi dettagli, formalità, con gli accordi ormai già chiusi. In ogni caso Edin Dzeko lascerà la Roma, da capitano, dopo cinque anni molto intensi all’ombra del Colosseo.

Il ‘cigno di Sarajevo’ andrà a firmare con la Juventus, che oggi – come raccontato da Calciomercato.it – è stata costantemente in contatto con i dirigenti del club capitolino per avere notizie dal fronte Milik. A questo punto, dopo aver risolto le ultime formalità, Dzeko potrà finalmente mettersi a disposizione di Andrea Pirlo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, però, l’attaccante classe ’86 non ha ancora programmato l’orario di partenza in direzione Torino. Il bosniaco attende il via libera definitivo della Roma, per cui è molto difficile che possa lasciare la capitale tra stanotte e le prime ore della mattina di domani. In ogni caso, solo questione di ore.