Allegri: “Voglio rientrare ad allenare. La Roma? Vediamo…”

Allegri vuole tornare ad allenare. Ospite di ‘Ballando con le stelle’ lo confermato con una battuta. E ha aggiunto: “Roma? Vediamo”

Non ne può più Massimiliano Allegri di star fermo. Sarà per questo che intanto si è cimentato col ballo nella nota trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ in qualità di ospite? Quello che è certo è che l’ex tecnico di Juventus, Milan e Cagliari ha voglia di tornare ad allenare.

Lo conferma con una battuta in risposta alla domanda di Roberta Beccarini, maestra di ballo romana che lo incalza così: “Alla Roma non ci vieni?”. Domanda secca, precisa, al quale è impossibile sottrarsi per Allegri. Il mister sorride, colto in contropiede, e d’istinto risponde con un “no” che non sembra comunque troppo convinto. E un istante dopo infatti aggiunge: “non si sa, vediamo. Vediamo, non si sa”.

Ad ogni modo la voglia di tornare è chiara. “Desiderio? Devo rientrare perché…basta (sospira)”. Un anno di stop dopo l’addio alla Juventus in favore dell’approdo di Maurizio Sarri. Adesso la voglia di ripartire per il vulcanico Allegri.

