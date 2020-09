Calciomercato Roma, UFFICIALE: Under acquistato dal Leicester

Under si accasa al Leicester, è ufficiale. Il turco approda in Premier League dove si unirà ai nuovi compagni già in vista del match di oggi contro il Burnley

E’ ufficiale. Cenzig Under lascia la Roma e si trasferisce in Premier League, al Leicester. Lo ha comunicato il club inglese con una nota sul proprio sito e anche la Roma, che su Twitter ha salutato il fantasista turco.

Il giocatore, si legge nella nota del club inglese, si unirà ai nuovi compagni di squadra già da oggi, in vista della sfida contro il Burnley in programma alle 20:00 al King Power Stadium.

Under ha dichiarato a ‘lcfc.com’: “Non vedo l’ora di andare a Leicester e iniziare ad allenarmi. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità. Mi sento molto bene perché il mio migliore amico gioca per Leicester City. Sono molto felice di poter giocare con Çağlar Söyüncü e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui”.

