Il tecnico della Roma, Pualo Fonseca, ha parlato al termine di Verona-Roma.

La Roma di Fonseca, senza Edin Dzeko, rimasto in panchina, non va oltre lo 0-0. Il tecnico dei giallorossi ha commentato il pari contro il Verona ai microfoni di DAZN: “Con Dzeko sarebbe stato diverso? Non possiamo dirlo, poteva essere diverso ma abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando 4-5 gol – ammette – Nella ripresa abbiamo sbagliato la seconda palla, sul gioco lungo del Verona ma nel finale abbiamo creato altre occasioni per far gol. Se avessimo segnato nel primo tempo sarebbe cambiato tutto”.

CONDIZIONE FISICA – “La squadra sta bene fisicamente, abbiamo finito la partita vicino l’area del Verona. Perez”.

FUTURO DZEKO – “E’ stata una settimana molto difficile per Dzeko, l’ho voluto preservare. Un altro attaccante oltre al titolare? Mkhitaryan gioca molto bene come falso nove ma stiamo cercando un altro attaccante. Quali caratteristiche deve avere? Deve attaccare la profondità e deve essere molto mobile”.

JUVE-ROMA – “Con chi giocherà Dzeko? Vedremo”.

