Serie A, Verona-Roma 0-0: Fonseca a secco senza Dzeko

La Roma pareggia al Bentegodi contro il Verona. La prima giornata di Serie A termina 0-0 ma tante occasioni da una parte e dall’altra

Comincia un pareggio la stagione della Roma di Fonseca. I giallorossi non hanno schierato Edin Dzeko, rimasto in panchina per tutta la partita. Il bosniaco è in attesa che si sblocchi definitivamente la trattativa Milik, che oggi ha subito ulteriori rallentamenti, per volare a Torino, dove vestirà la maglia della Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Pellegrini e compagni, senza un vero centravanti, non sono andati così oltre allo 0 a 0. La squadra di Juric, con diverse defezioni, è stata più volte pericolosa, colpendo il legno sia con Tameze che con Dimarco. A cinque dalla fine anche una clamorosa traversa di Spinazzola, sicuramente il migliore tra i giallorossi

Verona-Roma 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Fioretina 3*; Roma* e Verona* 1; Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Napoli 0, Parma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Torino 0*

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Diawara pensa solo alla Roma: “Voglio far bene”

Calciomercato Milan e Roma, ‘assist’ dal Torino | “Non è una priorità”