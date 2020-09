Calciomercato Milan e Roma, ‘assist’ dal Torino | “Non è una priorità”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato dell’obiettivo Torreira

Lucas Torreira vuole tornare in Serie A e – come anticipato da Calciomercato.it – anche la Roma sarebbe tornata sulle tracce del centrocampista dell’Arsenal. Ma non solo. L’ex Sampdoria è seguito anche da Milan, Torino e Fiorentina. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Davide Vagnati, direttore sportivo del club granata, ha però raffreddato la pista che porta all’uruguaiano: “Sicuramente ad inizio stagione avevamo delle idee, poi nel corso di questo mese Giampaolo ha avuto modo di conoscere i giocatori. Ha molta fiducia in Rincon, quindi un nuovo regista non è prioritario al momento”. Potrebbe dunque defilarsi una pretendente per Torreira. Si attendono ulteriori sviluppi.

