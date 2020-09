Calciomercato Roma, nuovo assalto a Torreira: ULTIME CM.IT

Calciomercato Roma, i giallorossi tornano su Torreira: le ultime notizie della redazione di Calciomercato.it, si tratta

La Roma torna a farsi sotto per Lucas Torreira. I giallorossi non hanno mai smesso di pensare all’ex centrocampista della Sampdoria, che all’Arsenal è finito ai margini della rosa. Arteta ha fatto chiaramente intendere di non puntare su di lui, l’uruguaiano con la giusta offerta può partire. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, è possibile uno scambio con i ‘Gunners’ che preveda l’inserimento di Diawara. Ma l’operazione potrebbe anche concludersi a prescindere, la trattativa è in corso. L’ex Sampdoria vuole tornare in Serie A, giocare con continuità e nelle coppe europee. Su di lui sono segnalate anche Torino e Fiorentina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Smalling: l’Inter pensa ad uno scambio

Calciomercato Roma, Under vicino all’addio: confermata anticipazione CM.IT