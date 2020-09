Calciomercato Roma, Under ai saluti: il turco vicino al Leicester in Premier League, confermate le notizie di Calciomercato.it

La Roma pronta a salutare Cengiz Under. Il giocatore turco vicino all’addio ai giallorossi. La redazione di Calciomercato.it aveva anticipato il pressing del Leicester per Under. Arrivano adesso conferme sugli inglesi, che avrebbero battuto la concorrenza dell’Hertha Berlino. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, la cifra complessiva si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Quasi fatta, le parti stanno limando i dettagli per trovare l’accordo definitivo. Il Leicester aveva tentato un approccio con il Barcellona, presentando un’offerta per Trincao, respinta però dai blaugrana. Da lì, l’idea di puntare con decisione sul turco, che nell’ultima stagione in giallorosso non aveva trovato particolare spazio: appena 23 presenze complessive e 3 gol per lui.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Smalling: l’Inter pensa ad uno scambio

Calciomercato Roma, non solo Kumbulla: offerto un difensore del Real Madrid