Ore importanti per il mercato del Napoli in entrata e in uscita, le ultime su Koulibaly e Under

Solo un incontro fugace, sintomo di un rapporto non più solidissimo come qualche settimana fa. Ieri a Milano si sono incrociati Fali Ramadani e Cristiano Giuintoli, pochi minuti a colloquio, con due temi su tutti: Koulibaly ed Under, entrambi seguiti dall’agente. Si continua a lavorare per spostare verso l’alto l’asticella del Manchester City: arrivare a 75 milioni più bonus a differenza dei 65 attuali. Il tempo, però, secondo quanto appreso da Calciomercato.it potrebbe essere sempre meno: il City avrebbe dato un “time limit”, un tempo entro il quale il Napoli deve rispondere all’interesse del club di Guardiola, prima che il City possa volgere il suo sguardo altrove. Questa soglia ruota attorno al 15 settembre, quindi con una settimana circa ancora di tempo per far evolvere definitivamente la trattativa.

Calciomercato, il Napoli spera nell’asta per Koulibaly

Il Napoli cerca anche di far leva su quello che è l’interesse del Psg nato negli ultimi giorni per provare a forzare la mano col City: i parigini non hanno concretizzato la loro offerta, hanno chiesto Fabian (ricevendo una risposta che ha allontanato l’interesse) e spiegando che Koulibaly piace per il post Thiago Silva ma non è una priorità: anche se, l’eventuale inabissarsi della trattativa con il City potrebbe far emergere proprio l’interesse francese. Per il momento, Koulibaly preferisce il club inglese con il quale ha già un ricco accordo, vicino ai 12 milioni di euro a stagione, anche se non direbbe no al Psg che è più pronto ad avvicinarsi a quelle che sono le richieste del Napoli.

Su Under, l’accordo tra Ramadani ed il Napoli è più semplice da raggiungere: anche se non è ancora definito. Ciò che manca è l’intesa tra gli azzurri e la Roma: se questo accordo non dovesse trovarsi, allora Under può guardare al Leicester o alla Bundesliga per il suo futuro. Anche in questo caso, si è aperta una settimana importante, con Ramadani che proverà a dare le risposte ad Under che non vuole più restare nella Capitale. Il turco ha accolto con favore l’ipotesi Napoli, si continua a lavorare su altri fronti, anche perché fin quando resterà Fonseca sulla panchina giallorossa, resta molto complessa la permanenza in giallorosso: lo scenario non è cambiato, anche perché il club è coperto nel ruolo, alla luce dell’infortunio occorso a Zaniolo.