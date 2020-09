Calciomercato Napoli, incontro con l'agente di Nandez: le cifre dell'affare

Dopo la cessione di Allan all’Everton, il Napoli si è mosso concretamente per arrivare all’uruguaiano Nandez del Cagliari

Due le priorità del Napoli in questa fase di mercato: lo snellimento della rosa, in particolare con le articolate cessioni di Koulibaly e Milik, e la ricerca di un successore di Allan (passato all’Everton di Carlo Ancelotti), un mediano con caratteristiche fisiche di spinta e di interdizione, un box to box capace anche di una buona conduzione-palla. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, nella serata di ieri, in un noto ristorante milanese, c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Nahitan Nandez, classe ’95, mediano uruguaiano con passaporto italiano. Giuntoli ha ribadito all’agente l’interesse che la nostra redazione aveva raccontato in esclusiva lo scorso 22 maggio, spiegando anche come il Napoli stia lavorando per limare le richieste del Cagliari.

Calciomercato Napoli, la richiesta del Cagliari per Nandez

Ieri il direttore sportivo sardo, Carta, era a Milano ed ha confermato a Giuntoli che il club isolano vuole per Nandez 35 milioni più 5 di bonus. All’interno della trattativa c’è Ounas valutato dal Cagliari 15 milioni, ma il franco-algerino verrebbe acquisito in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione sulla scorta del modello Napoli–Roma con Manolas e Diawara. Il Napoli sta provando ad abbassare le pretese, mentre con Nandez e con il suo entourage non ci saranno difficoltà a chiudere l’accordo. Si aspetta la prima offerta ufficiale del Napoli, che potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.

