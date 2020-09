Il Napoli attende nuovi risvolti sul fronte Koulibaly, mentre continua a lavorare per Under con la Roma. Dai giallorossi la migliore offerta per Milik

Il mercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo con alcune situazioni in entrata e uscita che si trascinano da un po’ di tempo. Prima di tutto quella legata a Koulibaly, per la quale vi avevamo già anticipato che a causa di rapporti freddi col Manchester City legati alla vicenda Joringho poi passato al Chelsea.

A trattare con gli azzurri è l’agente del senegalese Ramadani che però non si è mai incontrato con De Laurentiis per parlare dell’affare, ma si è solo sentito telefonicamente. Tuttavia, su Koulibaly ora potrebbe inserirsi anche il Psg, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’.

Ramadani, che è anche l’agente di Under, è stato all’estero negli ultimi giorni perché impegnato su più fronti di mercato ed è atteso in Italia. L’esterno offensivo della Roma interessa molto a Gattuso per far fronte al peso dell’addio di Callejon. Attese novità in merito alla vicenda, che pare comunque legata a quella di Milik.

Il polacco, si sa, è la prima scelta della Roma qualora Dzeko dovesse salutare per andare a Torino e l’offerta della Roma, come riportato dalla nostra esclusiva, anche la più convincente fra quelle pervenute. In casa Napoli rimane ancora lo scoglio economico. La Roma starebbe pensando al giovane Bove come contropartita per abbassare la richiesta, intanto scesa a 15 milioni, ma la trattativa è ancora in fase di stallo.

