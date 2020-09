Milik, ESCLUSIVO: ci prova anche il Lipsia. Dalla Roma l’offerta migliore

Il punto sul caso Arkadiusz Milik: tentativo del Lipsia, sondaggio della Fiorentina, ma nessuno batte l’offerta della Roma

Passano i giorni e i rumors su Arkadiusz Milik si moltiplicano. L’attaccante è fuori dal progetto tecnico del Napoli, che però sta facendo un’enorme fatica a risolvere la questione. Dopo un lungo corteggiamento della Juventus il cui esito è stato un “magari ci rivediamo a scadenza”, in questo momento l’offerta più seria e valida per il polacco è quella della Roma.

Dzeko. E qui torna in gioco la Juve, che in attesa del passaporto di Luis Suarez, tratta su diversi tavoli ( Quasi cinque milioni netti a stagione, maglia numero 9, posto da titolarissimo: nessun club può competere, ad oggi, a queste condizioni. Dopo un’iniziale titubanza (dovuta alle lusinghe di Madama), l’ex Ajax non rappresenta più un ostacolo per la fumata bianca, che però non si verificherà finché i capitolini non avranno piazzato. E qui torna in gioco la Juve, che in attesa del passaporto di, tratta su diversi tavoli ( Morata compreso ) senza affondare definitivamente il colpo.

Lipsia. Una possibilità non presa in considerazione per l’offerta economica (3 milioni a stagione) e la sua volontà di restare a giocare in Serie A. Per Milik, intanto, si sono mossi anche altri club, senza però rappresentare una reale alternativa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , per il polacco c’è stato un sondaggio del. Una possibilità non presa in considerazione per l’offerta economica (3 milioni a stagione) e la sua volontà di restare a giocare in Serie A.

L’Atletico Madrid, dopo la videochiamata con Berta di qualche mese fa, per ora resta sullo sfondo a causa di un bilancio in sofferenza: senza cessioni importanti, non comprerà nessuno. Con la Fiorentina, invece, ci fu un pourparler quando il ds Giuntoli si informò su Castrovilli. La valutazione del club azzurro (40 milioni di euro, ancora valida), stoppò ogni discorso sul nascere.

