Le ultime di Calciomercato.it sull’asse Napoli-Roma relative al futuro di Cengiz Under e Arkadiusz Milik. Incontro saltato con Ramadani

Sono giorni caldissimi in casa Napoli con la squadra di Gennaro Gattuso che ha trionfato ieri in amichevole contro il Teramo in attesa di capire quali saranno i prossimi movimenti di mercato. Tutto confermato in merito a quanto anticipato questa mattina dalla redazione di Calciomercato.it, con l’incontro tra Fali Ramadani e De Laurentiis, per parlare delle questioni legate a Cengiz Under e Kalidou Koulibaly, che oggi non ha avuto luogo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Si tratta dunque di un ulteriore segnale della fase di stallo che vive al momento la trattativa tra i partenopei e la Roma con Under e il centravanti polacco coinvolti. Sull’esterno turco dei giallorossi c’è inoltre anche l’interessamento di un club inglese. Tale situazione produce inoltre effetti anche sul mercato degli attaccanti di casa Juventus con contatti per Cavani, senza trascurare l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Morata oltre alla suggestione legata al profilo di Luis Suarez che sale nelle quotazioni bianconere.

