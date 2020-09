Alla ricerca di un attaccante di livello internazionale, la Juventus ha effettuato un nuovo sondaggio per Edinson Cavani

Il reperimento di un nuovo attaccante da parte della Juventus è senza dubbio uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato. Oltre al testa a testa tra Dzeko e Suarez, la ricerca della punta viaggia anche su alcuni binari paralleli. Un vero e proprio casting quello di Fabio Paratici e il suo staff che, ferma restando la priorità data al bosniaco e all’uruguaiano, coinvolge anche altri nomi. Alla nostra redazione giungono conferme importanti, infatti, sui nuovi contatti per Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg . Il club bianconero, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non è tuttavia l’unico a monitorare con attenzione la situazione. Restano in piedi, ad esempio, i contatti con Piero Ausilio, anche se l’Inter ha bisogno di sfoltire la rosa prima di mettere a bilancio un altro ingaggio pesante. La sorpresa arriva però dal Portogallo. Vicinissimo al Benfica nelle scorse settimane, l’ex Napoli, contattato anche dal Gremio di recente, non ha chiuso definitivamente la porta ai lusitani.

Calciomercato Juventus, le ultime su Cavani

Jorge Jesus ha chiesto due attaccanti centrali per rinforzare la rosa e l’arrivo di Darwin Nunez non sarà l’unico nel reparto. Manuel Rui Costa sta lavorando da tempo su altre piste (Mariano Diaz è una di queste), ma non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma per Cavani, agevolato anche dalle modalità di pagamento pattuite con l’Almeria, che riceverà la prima rata per il 21enne solamente nell’agosto del 2021.

