Le ultime sul colpo Suarez per il calciomercato Juventus, confermate le anticipazioni di CM.IT sul bomber del Barcellona

Pur proseguendo i contatti con la Roma per Dzeko, la Juventus non molla Luis Suarez. Il bomber uruguagio stuzzica molto la Vecchia Signora, ma restano da risolvere i problemi legati alla buonuscita dal Barça e alla questione passaporto, che non va presa sottogamba. Inoltre, come anticipato da Calciomercato.it, Leo Messi gli ha chiesto di restare ancora in Catalogna. L’argentino, infatti, si starebbe ormai rassegnando a un’altra stagione in blaugrana e vorrebbe l’amico ancora al suo fianco. Giungono quindi conferme sul destino di Suarez: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Suarez: le ultime

La permanenza di Messi al Barcellona, conferma il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Suarez. I due hanno un forte legame anche fuori dal campo e nell’incontro di mercoledì tra Jorge Messi e il presidente Bartomeu, sarebbe venuto fuori anche il nome dell’uruguagio, ritenuto imprescindibile per un progetto vincente secondo la ‘Pulce’. Pur di trattenere Messi, dal canto suo, il tecnico Koeman sembra disponibile ad accettare la permanenza dell’ex Liverpool. Resta dunque complessa l’operazione per il colpaccio della Juventus.

