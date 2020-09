Calciomercato Juventus, Suarez ‘manda via’ Dybala: i dettagli

Se la Juventus dovesse riuscire a mettere le mani su Luis Suarez, potrebbe esserci la cessione eccellente di Paulo Dybala: i dettagli

Grandi manovre in casa Juventus. Se Dzeko resta la priorità per l’attacco, la possibilità di arrivare a Luis Suarez attrae comunque i bianconeri, con tutte le difficoltà relative a costi e tempi. L’arrivo dell’uruguaiano potrebbe provare uno scossone nelle strategie di mercato di Paratici e spingere verso l’addio Paulo Dybala. La Pulce, come ipotizzato durante il programma ‘Alta Quota’ su ‘Top Calcio 24’, sarebbe l’unico elemento con cui i bianconeri possono fare cassa. Inoltre il tridente Ronaldo-Suarez-Dybala sarebbe difficilmente ipotizzabile.

Ad avvalorare questa ipotesi, anche l’irritazione dell’entourage dell’argentino per un rinnovo che non è in testa alle priorità della società campione d’Italia. Questo, insieme alla necessità di cedere Khedira a zero, visto il no del tedesco a Zenit e Qatar, spingere la Juventus a prendere in considerazione la cessione di Dybala: con il suo tesoretto si darebbe poi la caccia a un mediano e due esterni, rinforzi necessari per la rosa di Pirlo.