Juventus, nuovi contatti per Dzeko. La verità su Suarez | Ultime CM.IT

Andrea Pirlo ha bisogno di una punta quanto prima. Il tecnico della Juventus sta lavorando al 3-4-1-2 che ha in mente con Gonzalo Higuain, il quale presto sarà lontanissimo da Torino. Una situazione complessa che il mister bianconero vorrebbe risolvere subito. Per tale ragione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore ci sono stati nuovi ed importanti per contatti per portare a termine l’affare Edin Dzeko, che è rimasto l’obiettivo principale per l’attacco. L’operazione con la Roma è impostata (ai giallorossi circa 12-15 milioni), e la novità è che i capitolini, che hanno in tasca il sì di massima di Arkadiusz Milik (con un contratto da 4.5 milioni a stagione), tra ieri e oggi si sono confrontati con un De Laurentiis molto più disponibile alla chiusura dello scambio con Cengiz Under. E i partenopei, non a caso, in questo weekend incontreranno Fali Ramadani, agente del turco.

Capitolo Suarez: l’uruguaiano stuzzica molto la Vecchia Signora, ma la sua apertura non è bastata a rendere più rapida la risoluzione dei problemi che separano la volontà di acquistarlo dalla fumata bianca. L’accordo tra l’uruguaiano e il Barcellona per la sua buonuscita è ancora lontano e la questione passaporto non va presa sottogamba. I torinesi hanno bisogno che il giocatore diventi comunitario per poterlo tesserare, e le pratiche col consolato (esame d’italiano compreso) di solito hanno bisogno di un pò di tempo per essere ultimate.

A questi due elementi va aggiunto Leo Messi, che pare ormai rassegnato ad un altro anno in blaugrana (il City non è disposto a impelagarsi in battaglie legali col Barça, che ha ribadito a papa Jorge il ‘no’ a qualsiasi trattativa) ed ha chiesto al compagno di restare al suo fianco. Il Barça, però, non cambia ancora idea: punta a cedere El Pistolero anche nell’ambito di un abbattimento dei costi e sfoltimento della rosa. Infine, Cavani: risulta un contatto anche tra Paratici e l’ex attaccante del Psg, libero sul mercato dopo l’esperienza in Francia e il mancato accordo con i francesi.

