Juventus, Cristiano Ronaldo si ferma: il comunicato UFFICIALE

Problema per Cristiano Ronaldo in Nazionale: il portoghese della Juventus ieri e oggi non si è allenato con la squadra, il comunicato

Piccolo allarme per Cristiano Ronaldo. Dopo aver lavorato in palestra ieri, questa mattina il fuoriclasse della Juventus non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra. L’attaccante, impegnato con il Portogallo, è alle prese con un’infezione ad un dito del piede destro che mette in dubbio la sua presenza contro la Croazia.

Come si legge nel comunicato diramato dalla Federcalcio portoghese, il numero 7 bianconero è sottoposto a trattamento antibiotico per curare l’infezione. La situazione di Ronaldo sarà monitorata quotidianamente dallo staff medico della Nazionale lusitana.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di serio ma inevitabilmente è suonato l’allarme anche in casa Juventus. Pirlo durante la sosta ha già perso Bernardeschi che sarà fuori almeno due settimane e in attacco per il neo-allenatore bianconero la coperta è decisamente corta, considerato che Higuain è alla ricerca di una nuova squadra e un altro attaccante ancora deve essere acquistato.