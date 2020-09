La Juventus punta a rinforzare l’attacco a disposizione di Pirlo. Prende quota la suggestione Luis Suarez. Il giornalista Eduardo Gutierrez ha approfondito il tema ieri sera ai microfoni di Calciomercato.it

Eduardo Gutierrez ai microfoni di Calciomercato.it si è soffermato sul possibile arrivo di Luis Suarez alla Juventus: “In questo momento Suarez e la Juventus hanno già un principio d’accordo ben definitivo ma il problema è che il giocatore dovrebbe liberarsi dal Barcellona. Manca ancora l’intesa per lo svincolo ed è il principale ostacolo per vedere il ‘Pistolero’ alla Juventus”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Juventus: “Suarez è fatta alla Juve, devono solo risolvere la buonuscita”

Sulla Buonuscita e le cifre: “Suarez chiede di buonuscita al Barcellona il suo stipendio quindi 15 milioni di euro più o meno. Il Barça sta cercando di andare al ribasso e vedremo il punto di incontro. Lì si giocherà la partita. Tra Suarez e la Juve c’è l’accordo per un contratto di due anni e il giocatore ha voglia di giocare con Cristiano Ronaldo dopo aver giocato tanto con Messi”. Per quanto riguarda invece le cifre dell’accordo con la Juventus, stando a Calciomercato.it si dovrebbe trattare di uno stipendio da 6-7 milioni netti, più diversi bonus per raggiungere quota 10, oltre a importanti commissioni per l’entourage.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Pirlo ha fretta: cifre e difficoltà del colpo Luis Suarez | Ultime CM.IT

Calciomercato, ESCLUSIVO Cubero: “Messi-CR7, la Juve ci sta provando!”