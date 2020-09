Juventus, Pirlo ha fretta: cifre e difficoltà del colpo Luis Suarez | Ultime CM.IT

Andrea Pirlo ha fretta, vuole subito l’attaccante per completare il reparto offensivo. Le ultime novità sul possibile colpo Suarez

Andrea Pirlo attende impaziente l’attaccante che agirà alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo nel 3-4-1-2 che sta disegnando in questi giorni. Dopo le consultazioni dei giorni scorsi anticipate da Calciomercato.it, i bianconeri si sono mossi per l’operazione che più stuzzica la fantasia della tifoseria: Luis Suarez.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’uruguaiano (che ha sul tavolo diverse proposte, tra le quali quelle di PSG e Atletico), ha aperto ai campioni d’Italia per un contratto annuale con opzione per una seconda stagione e uno stipendio da 6-7 milioni netti, più diversi bonus per raggiungere quota 10, oltre a importanti commissioni per l’entourage.

Il ‘Pistolero’ ha dato il suo ok al trasferimento, ma tutto dipenderà dall’accordo che riuscirà a strappare col Barcellona: la Vecchia Signora lo vorrebbe ingaggiare gratis, possibilità per ora esclusa dai catalani, visto che l’intesa per la ricchissima buonuscita richiesta dal giocatore è ancora complessa. A questo importante ostacolo vanno aggiunti due elementi: il caso Messi e la fretta di mister Pirlo. Il Barça, che a partire da oggi si incontrerà con il papà della Pulga, ha messo in ghiaccio ogni altro discorso per qualche giorno, mentre il tecnico bianconero ha chiesto alla dirigenza di garantirgli una punta quanto prima. Tra poco più di due settimane inizierà il campionato e il progetto tattico del suo attacco è ancora in alto mare. Tutto ciò rende Edin Dzeko pista sempre caldissima per la Vecchia Signora, mentre Arkadiusz Milik sarebbe preso in considerazione solo l’anno prossimo a parametro zero.

