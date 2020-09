Sono ore decisive per l’intreccio che dura ormai da giorni tra Juventus, Roma e Napoli: si avanza a piccoli passi

In questi minuti si apre anche ufficialmente il calciomercato in Serie A. Da tempo, però, la Juventus ha già cominciato a muoversi mettendo a segno diversi colpi come Arthur e McKennie. Nei pensieri dei bianconeri, però, c’è soprattutto il bomber dopo che Higuain è stato ufficialmente accantonato. Il nome più caldo resta ovviamente quello di Edin Dzeko, prima scelta dei campioni d’Italia. A sbloccare l’arrivo del numero 9 e capitano della Roma sarebbe l’acquisto del polacco da parte dei giallorossi e quindi la conclusione dello scambio col Napoli.

Calciomercato Juventus, Dzeko-Milik: pronto lo sprint, ma Roma e Napoli…

Come raccolto da Calciomercato.it, i contatti sono continui tra le parti e la volontà è quella di chiudere tutto entro questa settimana. Nessun problema tra Dzeko e la Roma (anche se il rapporto con Fonseca non è idilliaco), così come non ce ne sono tra il bosniaco e la Juventus. Gli accordi da quel punto di vista sono praticamente definiti, ma manca l’intesa tra i capitolini e il Napoli, che continua a chiedere Under, Riccardi e 20 milioni. La Roma, però, è disposta ad arrivare al massimo a 10 milioni cash, già comprensivi anche di eventuali oneri accessori. Nel frattempo l’esterno turco sta trovando l’accordo sull’ingaggio con gli azzurri (circa 2,5 milioni a stagione) e proseguono i contatti tra Ramadani, agente di Under, e il club di De Laurentiis.