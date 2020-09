La giornalista di Mundo Deportivo, Cristina Cubero, è intervenuta ai microfoni di Calciomercato.it, per parlare del futuro di Messi

Cristina Cubero, giornalista di Mundo Deportivo, è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it per fare il punto sulla situazione legata al futuro di Lionel Messi. Un futuro che resta tutto da scrivere:

“Messi vuole andare via, il Barcellona non vuole negoziare – ammette – Non sappiamo come finirà, la situazione è disperata. Messi dice che non vuole rimanere, in una settimana tutto può cambiare. Pensa che vuole finire vincendo e in blaugrana non può farlo e gli restano 2-3 anni di carriera. Per meno di 250/300 milioni di euro non può andare via, può essere un Tribunale a decidere il suo valore. Mi dicono che non ha intenzione di fare marcia indietro, mi ha colpito per come sta dicendo addio al Barcellona. I tifosi sono divisi, tanti pensano che si stia comportando male, altri danno la colpa a Bartomeu”.

NON SOLO CITY – “Può andare al City di Guardiola, con cui ha giocato meglio ma la Premier non è come la Liga e ci sono giocatori diversi al Barcellona che lo ha fatto giocare bene. E’ il Psg ad avere più soldi, poi c’è l’Inter, che sta credendo all’operazione. Non posso dire che con il City è fatta, bisogna aspettare. So che la Juve ha anche studiato l’operazione, far giocare Messi con Cristiano Ronaldo sarebbe qualcosa di eccezionale”.

