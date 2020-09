Calciomercato Juventus, Diario Gol: via Ronaldo, super coppia con Messi

Dalla Spagna Diario Gol ipotizza una cessione di Cristiano Ronaldo: CR7 lascerebbe la Juventus per giocare insieme a Lionel Messi

Messi e Ronaldo insieme, ma non alla Juventus. E’ l’ipotesi, non molto concreta in realtà, che lancia ‘diariogol.com’. Il portale spagnolo parla del piano del Manchester United per riunire i due fuoriclasse, protagonisti assoluta dell’epoca. Messi e Cristiano Ronaldo insieme nei ‘Red Devils’ grazie all’appoggio della Chevrolet, sponsor del club inglese, disposta a finanziaria la duplice, storica, operazione.

Lionel Messi è dato vicino al Manchester City ma i cugini dello United proverebbero lo sgambetto facendo leva anche su un altro acquisto faraonico. Quello di CR7 dalla Juventus. Operazione utile per dare nuova linfa ad una società che sta cercando in tutti i modi di tornare ai fasti di un tempo. Per farlo sarebbe pronto il grande sforzo economico. Così oltre al ritorno di Ronaldo, a Manchester – sponda rossa – pensano anche a Lionel Messi per una coppia da sogno che in questo caso si avvicina molto al fantamercato.