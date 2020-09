Calciomercato, Messi-Juventus: “Se lui vuole è bianconero”

La voglia di addio al Barcellona di Lionel Messi fa gola a tanti, Juventus compresa: le condizioni per il suo arrivo in bianconero

E’ Messi mania. La decisione della Pulce di rompere con il Barcellona e l’ipotizzata possibilità di prenderlo a parametro zero fa gola a tanti. Il Manchester City è la società in pole per il suo acquisto, ma si sogna anche in Italia. Lo fa l’Inter, ma anche la Juventus. La coppia Ronaldo-Messi isserebbe i bianconeri in cima alle candidate alla Champions League, obiettivo da anni della dirigenza juventina. Acquistarlo però è tutt’altro che semplice e non soltanto perché il Barcellona è pronto a far rispettare la clausola da 700 milioni di euro.

Chi crede nella possibilità che la ‘Pulce’ affianchi Ronaldo alla Juventus è Luca Momblano. Il giornalista intervenuto a ‘Casa Juventibus’ ha risposto così alla domanda sull’ipotesi Messi-Juve: “Se Messi vuole la Juve, la Juve prende Messi. Non c’è alcun problema di bilancio”.