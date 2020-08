Calciomercato Juventus, il tecnico bianconero scende in campo per Dzeko, Suarez e Milik: colloqui al telefono con i tre obiettivi in attacco

La Juventus continua i sondaggi per l’attacco, dove va messo a segno almeno un colpo di grande livello. La nostra redazione vi ha raccontato l’accordo ormai raggiunto dalla Juventus con Dzeko e con la Roma, ma manca un tassello. L’operazione può andare in porto solo se Napoli e Roma troveranno l’accordo per Milik. Intanto, il tecnico bianconero Pirlo sta varando il proprio progetto tecnico e tattico, che prevede un 3-4-1-2. L’allenatore ha contattato gli obiettivi del settore offensivo: ieri telefonate con Dzeko e Suarez, oggi con Milik. A tutti loro, Pirlo ha parlato del nuovo progetto e del loro possibile adattamento al suo modulo. La priorità del tecnico e della società è portare a casa uno dei primi due nomi, ma la candidatura del polacco, seguito da diversi mesi, non è ancora tramontata.

