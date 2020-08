La Juventus preme per Dzeko ma non perde di vista Suarez per l’attacco. Per il sogno Benzema serve un’offerta fuori mercato

La Juventus può chiudere presto per Dzeko, in attesa del via libera di Milik al trasferimento alla Roma. Il club bianconero valuta però altre piste per l’attacco di Pirlo in caso dovesse sfumare il passaggio del capitano giallorosso alla Continassa. Sulla lente d’ingrandimento di Paratici c’è Luis Suarez, in uscita dal Barcellona.

Juventus, la richiesta di Suarez. Sogno Benzema per l’attacco

L’affare per l’uruguaiano resta comunque complicato, con il 33enne centravanti che chiede una ricca buonuscita al Barça. Stando a ‘La Repubblica’, inoltre, ci sarebbe distanza sull’ingaggio di Suarez: il giocatore vorrebbe 12 milioni netti, la Juve ne offre al massimo 8. Sempre dalla Liga si farebbe avanti anche la suggestione Benzema per la ‘Vecchia Signora’ per ricomporre la coppia d’oro con Cristiano Ronaldo. Sogno però destinato a rimanere tale, viso che il Real Madrid considera incedibile il francese. Solo un’offerta indecente – aggiunge il quotidiano romano – potrebbe portarlo al cambio di maglia.

