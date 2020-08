La Juventus punta Dzeko e Kean per l’attacco di Pirlo. Per il ritorno del giovane attaccante possibile l’inserimento di Ramsey nella trattativa con l’Everton

Non solo il colpo Dzeko, legato al trasferimento alla Roma dal Napoli di Milik. La Juventus lavora ad un colpo doppio in attacco per rinforzare adeguatamente il reparto offensivo del neo-allenatore Pirlo. Negli ultimi giorni ha preso sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno sotto la Mole di Moise Kean, reduce da una stagione deludente all’Everton.

Juventus, ritorno Kean: scambio con Ramsey

L’attaccante classe 2000 è stimato da Ancelotti, ma potrebbe comunque lasciare Liverpool al richiamo del club dov’è cresciuto e che lo ha lanciato. La trattativa non è semplice, con i ‘Toffees’ che l’anno scorso hanno sborsato quasi 30 milioni di euro per il suo acquisto. La Juventus – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – starebbe lavorando su un prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2022. Altrimenti, un’altra soluzione sarebbe quella legata al ritorno in Premier League e all’inserimento nell’affare di Aaron Ramsey, oggetto misterioso a Torino nella scorsa stagione. Da escludere per il momento, invece, che nella trattativa finisca Bernardeschi.

