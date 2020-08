Calciomercato Juventus, contatti per Messi: retroscena clamoroso

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri hanno preso contatti per Lionel Messi: il retroscena che arriva dalla Francia

Tutti pazzi per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino vuole lasciare il Barcellona, la notizia ha scatenato gli appetiti di numerose grandi squadre. Per tutti, la ‘Pulce’ sarebbe un colpo di mercato clamoroso. Il Manchester City appare in vantaggio, ma non è l’unica compagine determinata a muoversi. Come svelato dalla redazione di Calciomercato.it, il Psg ha proposto al Barcellona uno scambio pazzesco per Messi. Ci pensa anche l’Inter, ma dalla Francia giunge notizia che anche la Juventus si starebbe muovendo, sognando una clamorosa accoppiata con Cristiano Ronaldo. Secondo ‘L’Equipe’, i bianconeri avrebbero telefonato a Jorge Messi per capire i margini di una possibile trattativa. Il padre dell’attaccante avrebbe ascoltato le ragioni dei campioni d’Italia, anche se al momento il Manchester City, dove l’argentino ritroverebbe Guardiola, appare ancora favorito. Corsa in salita per le squadre nostrane, nulla però è ancora da escludere.

