Messi alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo? Un sogno destinato a rimanere tale secondo il parere del bianconero Cuadrado

Non si spengono ovviamente le voci sul futuro di Leo Messi, che potrebbe essere lontano dal Barcellona dopo oltre 20 anni. Il sei volte Pallone d’Oro può lasciare la Catalogna cambiando maglia e tra le pretendenti anche l’Inter sogna il grande colpo. Difficile ma non impossibile, con l’argentino che in Italia è stato accostato anche alla Juventus. Juan Cuadrado non crede però ad un Messi sotto la Mole in coppia con Ronaldo: “Non me lo immagino, è la verità. Certo, come successo con Cristiano tanta gente non credeva che sarebbe arrivato. E invece adesso è con noi“, le parole del colombiano a ‘ESPN Nexo’.

Cuadrado, in attesa della nuova stagione, ha parlato anche dell’arrivo a sorpresa in panchina di Pirlo: “Non ho ancora avuto l’occasione di parlargli, quando sarà il mio turno sicuramente gli dirò dove mi trovo meglio in campo. Con il suo bagaglio di conoscenze e il talento che aveva in campo ci aiuterà a vincere tanti titoli”.

