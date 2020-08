Messi e l’Inter, sogno difficile ma non impossibile. L’argentino però deve liberarsi dal Barcellona e il Manchester City è una concorrente spietata

E’ la telenovela dell’estate. Anzi, della storia del calcio mondiale. Leo Messi e il Barcellona: una storia d’amore che sembrava infinita, che durava da una vita. Parole e musica dall’inno dell’Inter che adesso suonano come una beffa per i tifosi blaugrana.

La tentazione del progetto cinese per rendere grandi i nerazzurri, infatti, potrebbe essere motivo di tentazione forte per la Pulce, che da Barcellona andrebbe via di corsa senza far incassare nemmeno un euro al presidente Bartomeu, colpevole anche di aver defenestrato veterani come Suarez, Rakitic e Vidal. Troppo per un progetto tecnico che nella mente di Messi sarebbe naufragato totalmente.

E in Europa si prepara la battaglia di mercato del secolo che vedrà schierate le forze economiche più grandi, ovvero quelle di Manchester City, Inter e Psg: le uniche compagini a potersi permettere lo sfizio di un regalo così. I francesi, però, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ partirebbero al terzo posto della griglia, più defilati nonostante lo sponsor Neymar, che comunque il City pareggia senza problemi con il Kun Aguero e Pep Guardiola in panchina.

E l’Inter? I nerazzurri hanno dalla loro una potenza di fuoco che non teme rivali, si, ma che non ha nemmeno l’intenzione di gettarsi a capofitto senza prima sapere quale sarà l’epilogo della battaglia nella battaglia: quella di Messi con il club catalano. 700 milioni per il cartellino è infatti un costo abnorme, che non sarebbe sostenibile neanche per le corazzate economiche mondiali del calcio. Da non scartare a priori anche un possibile (però molto difficile) assalto della Juventus che ieri ha incontrato a Torino i vertici di Adidas, sponsor tecnico dei bianconeri e dello stesso fuoriclasse albiceleste.

Si attende dunque che il giocatore argentino riesca a liberarsi, se non a zero, almeno attraverso un accordo per una cifra abbordabile, tenendo comunque in conto che il soggetto in questione rimane pur sempre Leo Messi. La superstar del calcio.

