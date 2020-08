Arrivano nuove indiscrezioni dall’Argentina sul futuro di Leo Messi: il fuoriclasse argentino sposerebbe il progetto del Manchester City, Gabriel Jesus la contropartita per liberarlo dal Barcellona

Continua a tenere banco – e non potrebbe essere altrimenti – il futuro di Leo Messi. Il fuoriclasse albiceleste vuole lasciare il Barcellona e il Manchester City sembrerebbe al momento la squadra più accreditata per assicurarsi il sei volte Pallone d’Oro, con l’Inter in Serie A che continua comunque a cullare il sogno di metterlo a disposizione di Antonio Conte.

Voy a hacer un hilo de cómo está la situación #Messi #City #Barcelona.

La clave está en que #Barça esté dispuesto a negociar. #Messi ha llamado a Pep Guardiola y le ha dicho: “El dinero no será una traba. Quiero jugar en el City”. #ManchesterCity. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 27, 2020

Veronica Brunati, giornalista argentina vicina alla famiglia Messi, avvicina il numero dieci ai ‘Citizens’ di Guardiola: “Il Barcellona è disposto a negoziare. Messi ha chiamato Guardiola e gli ha detto: ‘Il denaro non sarà un problema. Voglio giocare per il City’ – scrive la Brunati su Twitter – L’offerta del club di Manchester è un biennale con ingaggio a salire. I dettagli devono ancora essere definiti. Il City spera di poter trattare con il Barça i termini del trasferimento, che vedrebbe l’inserimento di un giocatore: Gabriel Jesus, valutato 100 milioni di euro”. Messi – ha spiegato la Brunati proseguendo – sceglierebbe il Manchester City per il progetto vincente e perché gli assicurerebbe di restare competitivo per grandi traguardi, al contrario del Barcellona attuale. Il City non potrebbe garantirgli lo stesso ingaggio, però Messi sposerebbe l’avventura inglese per una questione sportiva e non economica”.

