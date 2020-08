Calciomercato, arriva l’offerta per Messi: tre contropartite

Sempre Lionel Messi e il suo futuro al centro del calciomercato: dalla Spagna arriva la notizia di una super offerta al Barcellona con tre contropartite

Super offerta per Lionel Messi. Dalla Spagna si parla di un Manchester City pronto a far partire l’assalto per il numero 10 del Barcellona. In attesa di capire quel che accadrà tra l’argentino e il club catalano, dall’Inghilterra affilano le armi per mettere a segno il grande colpo. Come riferisce ‘sport.es’, i Citizens sarebbero disposti a venire incontro ai blaugrana presentando un’offerta che prevede un esborso economico di 100 milioni di euro e tre contropartite tecniche.

I calciatori che potrebbero essere inseriti nell’operazione sarebbero Gabriel Jesus, Bernardo Silva e Eric Garcia. Un affare che arriverebbe intorno ai 300 milioni di euro, considerando la valutazione dei cartellini dei tre calciatori. Da quando Messi ha ufficializzato la sua intenzione di lasciare il Barça, il City è stata subito la squadra messa in pole per il suo acquisto. Paris Saint-Germain è l’altra grande pretendente, mentre per l’Inter – al momento – si tratta di un sogno, difficile da realizzare.