Calciomercato, Messi via: Bartomeu pone le condizioni per dimettersi

Il presidente del Barcellona Bartomeu pronto a dimettersi ma pone una condizione per Lionel Messi: i dettagli

Caos Messi-Barcellona. La richiesta di cessione da parte della Pulce ha fatto scalpore e ora in casa blaugrana cercano la soluzione migliore per non far andare via il fuoriclasse argentino. Una possibilità è rappresentata dalle dimissioni del presidente Bartomeu, con il quale il 10 blaugrana non è in grande rapporto. Secondo quanto riferisce ‘Tv3’, proprio Bartomeu avrebbe fatto un passo verso il suo addio alla società. L’attuale presidente si sarebbe detto pronto a dimettersi fissando però una condizione. Messi dovrebbe dire pubblicamente che è proprio Bartomeu l’ostacolo alla sua permanenza in blaugrana e che le sue dimissioni porterebbero alla sua permanenza in Catalogna.

Tutto ancora in ballo quindi mentre, se l’addio dovesse essere confermato, la destinazione più probabile continuare ad essere il Manchester City, con Psg pronto ad approfittarne e Inter alla finestra.